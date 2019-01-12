Trabzon'un Ortahisar İlçesi Ayasofya mevkii sahilinde meydana gelen olayda hemşire olan B.G'nin su üstünde hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, Trabzon Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'ndan yardım istedi.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, kadının eşi de üzerindeki elbiseleri çıkartarak denize girmeye çalıştı ancak dalgalar nedeniyle denize giremedi. Bu sırada evde bulunan Trabzon Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı DEGAK 2 timleri komutanı Astsubay Üstçavuş Abdullah Yeltirik, olayı haber alıp bölgeye geldi. Teçhizatı olmadan suya atlayan Astsubay Üstçavuş Yeltirik, hemşireyi kıyıya getirdi.

Bilinci kapanan kadın, kıyıda bekleyen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından görev yaptığı Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Fatih Devlet Hastanesi'nde hemşire olan B.G, polise verdiği ilk ifadesinde kayalıklarda dengesini kaybedip, denize düştüğünü söyledi.Kadının sahilde kayalıkları üzerinde eşi ve çocuğu ile birlikte yürüyüş yaptığı sırada denize düştüğünü, dalgalara nedeniyle kıyaya çıkamadığını bir süre sonra da suda bilincini kaybettiğini söylediği öğrenildi.Hayat kurtaran Astsubay Üstçavuş Yeltirik, vakit kaybetmemek için teçhizatını almadan sahile geldiğini belirterek, "İhbarı aldığımda evimdeydim, evim buraya yakın. Kendi aracımla acil olarak olay yerine geldim. Diğer ekiplerimiz o esnada yoldaydı. Ben kazazedeyi suda görünce, zaten bilincini yavaş yavaş kaybetmeye başlamıştı. Suya atladım karaya çekerek ambulansa teslim ettim. İhbar bana geldi ama iş yerine gidip gelmem zaman alacağından kendi aracımla buraya geldim. Üzerimi çıkarıp direkt suya atladım ve kazazedeyi kurtardım. Aldığımız eğitimlerin faydasını burada gördük. Vatandaşın güvenliği bizim can güvenliğimizden daha önemli" dedi.

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