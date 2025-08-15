Denize girmenin yasak olduğu il ve ilçeler hangileri? Denize girme yasağı ne zaman kalkacak?
İlçe Kaymakamlıklarının verdiği karara göre; Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Sakarya ve Kırklareli'nin bazı ilçelerinde denize girmek yasaklandı. Elverişsiz hava şartlarından dolayı verilen yasak kararı sonrası, Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları uyarıyor. İşte, denize girmenin yasak olduğu ilçeler ve yasağın geçerli olduğu tarihler...
HANGİ İLLERDE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI?
İlçelerin Kaymakamlıkları tarafından alınan kararlar doğrultusunda, elverişsiz şartlar nedeniyle şu il ve ilçelerde geçici olarak denize girme yasağı getirildi:
Kastamonu - Kocaali, Karasu, Kaynarca
Tekirdağ - Saray
Kastamonu - Abana, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, İnebolu
İstanbul - Silivri
Kırklareli - Vize
DENİZE GİRME YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?
Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla 16-17 Ağustos'ta Saray ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün analiz ve tahminlerine göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esmesi beklendiği ifade edilen açıklamada, Abana, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin ve İnebolu ilçelerinde 15 Ağustos Cuma günü denize girmek yasaklandı.
Sakarya’nın Karadeniz’e kıyısı bulunan Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde, dalga ve rip akıntısı tehlikesi nedeniyle denize girmek 15 Ağustos bugün de yasaklandı.
Kaymakamlıkların aldığı karar doğrultusunda Sakarya sahillerinde bugün de kırmızı bayrak çekildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri, vatandaşlara denize girmemeleri yönünde uyarılarda bulunarak sahillerde denetimlerini sürdürüyor.
Silivri Kaymakamlığı, ağır hava ve deniz şartlarının oluşturabileceği boğulma riskini önlemek amacıyla 15 Ağustos bugünden itibaren 3 gün boyunca ilçe sınırları içerisinde denize girmenin yasaklandığını duyurdu.
Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.
Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla 16-17 Ağustos tarihlerinde Vize ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı.