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Kuytu grubunun vokalisti ve gitaristi Denizer Özveren, yeni solo çalışması 'İki Damla'yı müzikseverlerle buluşturdu. 'İki Damla', tüm dijital müzik platformlarında yayına girdi.

1978 İstanbul doğumlu Denizer Özveren, müziğe Muzaffer Çorlu yönetimindeki Beylerbeyi Güzel Sanatlar merkezinde klasik gitar eğitimi ile başladı.

Londra'da "Point Blank Music School" ve "Morley College" okullarında ses mühendisliği, mix&mastering eğitimleri alan Denizer dinleyicilerle ilk olarak Kuytu grubunun 2015'te yayımlanan "Düş İçime" albümüyle buluştu. Bu albümden "Ada" şarkısı büyük bir liste başarısı elde etti ve pek çok televizyon dizisinde de yer almayı başardı.

Sanatçının ikinci parçası olan "İki Damla"nın sözleri, müziği ve düzenlemeleri yine Denizer Özveren'e ait.