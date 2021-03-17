Denizli'de AFAD'ın yeni bina inşaatında yangın 0:00 / 0:00

İHA

Edinilen bilgiye göre; Afet ve Acil Durum (AFAD) Denizli İl Müdürlüğünün Merkezefendi ilçesi Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Caddesinde devam eden yeni inşaatında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İnşaatta kullanılan malzemelerin saklandığı depoda çıkan yangından yükselen alevler metrelerce yukarı ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İHA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında, maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.