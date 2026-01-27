Habertürk
Habertürk
        Denizli'de bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

        Apartmandaki yangında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 18:53 Güncelleme: 27.01.2026 - 18:53
        Apartmandaki yangında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
        Topraklık Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, yoğun duman olan dairede mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı.

        Dairenin salon kısmından çıktığı belirlenen yangın, ekiplerce kısa sürede söndürüldü.

        Yangında dairede hasar oluştu.

        Fotoğraf: AA

        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem

        (İHA) Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD, saat 00.24te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem İstanbul'da da hissedildi

