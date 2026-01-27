Apartmandaki yangında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Giriş: 27.01.2026 - 18:53 Güncelleme: 27.01.2026 - 18:53
Topraklık Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yoğun duman olan dairede mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı.
Dairenin salon kısmından çıktığı belirlenen yangın, ekiplerce kısa sürede söndürüldü.
Yangında dairede hasar oluştu.
Fotoğraf: AA
