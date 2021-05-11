Eşi tarafından bıçaklanan adam ağır yaralandı 0:00 / 0:00

DHA

Olay, saat 22.00 sıralarında Değirmenönü Mahallesi 1426 Sokak'ta meydana geldi. Hilmi Ş. (52) evde eşi Leyla Ş. (48) ile henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle Leyla Ş. iddiaya göre mutfaktan aldığı bıçakla kocası Hilmi Ş.'yi karnından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre; ağır yaralı Hilmi Ş. ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis tarafından gözaltına alınan Leyla Ş. polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.