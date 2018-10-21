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Denizli'de oğlu evini yakan kanser hastası anne, komşularına sığındı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, psikolojik sorunlar yaşayan oğlunun evini yakması nedeniyle sokakta kalan meme kanseri Feride A. (65), komşularının yanına sığındı. Oğlunun tedavi edilmesi için çeşitli kurumlara başvurduğunu; ancak sonuç alamadığını belirten Feride A., başını sokabileceği eve ihtiyacı olduğunu söyledi.

21.10.2018 - 09:49 | Güncelleme: DHA

Cumhuriyet Mahallesi'nde annesi Feride A. ile birlikte müstakil evde yaşayan Ü.A. (31), 1 yıl öncesine kadar emlak şirketi sahibiydi. Yaklaşık 2 milyon liralık servetini işlerinin kötü gitmesi nedeniyle kaybeden Ü.A.'nın psikolojisi bozuldu. DHA'nın haberine göre, annesinin evinde yaşamaya başlayan Ü.A., iddiaya göre, alkol ve uyuşturucu madde bağımlısı oldu. Annesi Feride A.'dan sürekli para istediği belirtilen Ü.A., son 6 ayda, alkol ve uyuşturucu madde alamadığı zamanlarda şiddet uygulamaya başladı. Ü.A., 10 Ekim'de, yine para isteyip, alamadığı annesine şiddet uyguladı. Bunun üzerine Feride A., evden çıkıp, komşularına sığındı. Bu sırada Ü.A., çakmakla kıyafetleri tutuşturarak, evi ateşe verdi. Ü.A.'nın kaldığı odayı yakmasıyla başlayan yangın, kısa sürede tüm evi sardı. Feride A., evinin yanışını çaresizce izledi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü; ancak ev oturulamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Ü.A.'yı gözaltına aldı. Annesinin şikayetçi olduğu Ü.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bütün eşyaları yanan anne Feride A., sadece üzerindeki kıyafetleriyle sokakta kaldı. Feride A., kendisine sahip çıkan komşularının yanında kalmaya başladı.


'HER ŞEYİM YANDI'


Feride A., her şeyini kaybeden oğlunun psikolojisinin bozulduğunu, kendisine şiddet uyguladığını belirterek, son 6 ayda Valilik, Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Sağlık Müdürlüğü gibi aklına gelen bütün devlet kurumlarına başvurup, dilekçeler verdiğini anlattı. Feride A., "Tedavi için gönüllü yatması gerektiğini söylediler ama gönüllü yatıramadık. Psikoloji bozuk olduğundan her gün para istedi. Vermediğimde çıldırıyordu, beni dövüyordu. Komşularda kalıyordum, can güvenliğim yoktu. Evi yaktığında da komşulara sığındım. Ben yaşlı ve hasta birisiyim. Çeşitli hastalıklarım var ve meme kanseriyim, gücüm yok. Devlet bana sahip çıksın. Valiyle ağlayarak, konuştum yardım istedim. 'Benim kimsem yok' dedim, 'Hastayım' dedim. Anlatamadım, her şeyim yandı. Başımı sokacak ev istiyorum" dedi.


Öte yandan annenin feryadına Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin yardım kuruluşu Sevgi Eli yetkilileri, duyarsız kalmadı. Feride A.'ya Sevgi Eli tarafından gerekli yardımın yapılacağı öğrenildi.

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