Denizli'de şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
Denizli'nin Honaz ilçesinde hafif ticari araç, Ovacık Mahallesi Ovacık Sokak'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybetti
Giriş: 04.03.2024 - 22:48 Güncelleme: 04.03.2024 - 22:48
Ramazan Gökçen (62) idaresindeki hafif ticari araç, Ovacık Mahallesi Ovacık Sokak'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Gökçen'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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