Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Ayos Konyaspor: 91-84

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)
SALON: Pamukkale Üniversitesi
HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Murat Ciner
YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Harrison, Rogkavopoulos 18, Rathan 24, Ayberk 15, Hamilton 8, Arca 11, Altan, Gielo 2, Muhammed Doğan 13
AYOS KONYASPOR: Sinan, Sulaimon 20, Perez 25, Eddie 13, Schilling 6, Nikolov 1, Mert 3, Morgan 16
1.PERİYOT: 20-20
DEVRE: 38-40
3.PERİYOT: 41-38
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi´nde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde üst üste 8´inci galibiyetini son sıradaki Ayos Konyaspor´u 91-84 yenerek aldı. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu´ndaki karşılaşmanın özellikle ilk 3 periyodu büyük çekişmeye sahne oldu. İlk periyot 20-20 eşitlikle, devre 40-38 konuk ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı. Üçüncü periyodu 41-38 önde tamamlayan ev sahibi Denizli temsilcisi, 9-0´lık seriyle farkı 10 sayıya kadar çıkardığı dördüncü periyot sonunda salondan 91-84 galip ayrıldı. Ev sahibinde yeni transfer Rathan 24 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Merkezefendi bu sonuçla 21 maçta 10´uncu galibiyetini alıp Play-Off hattındaki yerini korurken, Konyaspor 6 galibiyetle son sırada kaldı.DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)
2023-03-17 21:13:32
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