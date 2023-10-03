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        Denizlispor'da Ertuğrul'un gömlek totemi

         TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta 3 maçtır mağlup olmayan Denizlispor'da teknik direktör Bülent Ertuğrul, bu karşılaşmalara aynı yeşil-siyahlı gömlekle çıktı. İlk olarak doğum günü de olan 17 Eylül'deki Arnavutköy Belediyespor maçında takımının renkleriyle uyumlu yeşil-siyahlı gömleği giyen Ertuğrul, aylar sonra gelen 3-2'lik galibiyet sonrası uğurlu gördüğü gömleği bir daha üzerinden çıkarmadı. Takımın eski efsane futbolcularından olan Ertuğrul, deplasmanda kazanılan Etimesgut Belediyespor ve iç sahada berabere biten son 24Erzincanspor maçlarında da aynı gömleği giydi. En son geçen sezonun ilk yarısının son 3 maçında 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Denizlispor, o günden bu yana ilk kez mağlup olmadan 3 maç geçirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 12:03 Güncelleme: 03.10.2023 - 12:05
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        Denizlispor'da Ertuğrul'un gömlek totemi
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         TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta 3 maçtır mağlup olmayan Denizlispor'da teknik direktör Bülent Ertuğrul, bu karşılaşmalara aynı yeşil-siyahlı gömlekle çıktı. İlk olarak doğum günü de olan 17 Eylül'deki Arnavutköy Belediyespor maçında takımının renkleriyle uyumlu yeşil-siyahlı gömleği giyen Ertuğrul, aylar sonra gelen 3-2'lik galibiyet sonrası uğurlu gördüğü gömleği bir daha üzerinden çıkarmadı. Takımın eski efsane futbolcularından olan Ertuğrul, deplasmanda kazanılan Etimesgut Belediyespor ve iç sahada berabere biten son 24Erzincanspor maçlarında da aynı gömleği giydi. En son geçen sezonun ilk yarısının son 3 maçında 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Denizlispor, o günden bu yana ilk kez mağlup olmadan 3 maç geçirdi.

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,

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