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        Başlarına kadın çorabı geçirip, güvenlik kamerasını baltayla kıran hırsızlık şüphelileri yakalandı

        DENİZLİ'debaşlarınakadın çorabı geçirip, ellerindeki balta ile güvenlik kamerasına kırarak girdikleri evden eşya çalan 2 şüpheli, yakalandı. Hırsızlık anları ise başka güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 15:35 Güncelleme: 08.10.2023 - 15:40
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        Başlarına kadın çorabı geçirip, güvenlik kamerasını baltayla kıran hırsızlık şüphelileri yakalandı
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        DENİZLİ'debaşlarınakadın çorabı geçirip, ellerindeki balta ile güvenlik kamerasına kırarak girdikleri evden eşya çalan 2 şüpheli, yakalandı. Hırsızlık anları ise başka güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, Honaz ilçesi Kızılyer Mahallesi'nde 12 Eylül'de meydana geldi. Tanınmamak için başlarına kadın çorabı geçiren 2 şüpheli, ellerindeki baltayla güvenlik kamerasını kırıp, bir eve girdi. 50 bin lira değerinde elektronik eşya çalan şüpheliler, kaçtı. İhbar üzerine Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki diğer güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen JASAT, 2 şüphelinin kimliğini tespit etti. JASAT, dün belirlenen adrese operasyon düzenledi. Ekipler, 11 ayrı suç kaydı bulunan İlker B. (31) ile 8 ayrı suç kaydı bulunan Ali G.'yi (32) gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.

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