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        Merkezefendi ilk peşinde

        BasketbolSüper Ligi'nde yeni kadrosuyla oynadığı sezonun ilk iki maçını kaybeden Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın evinde Tofaş önünde galibiyet kovalayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 19.00'da yapılacak. Tofaş, ligde ilk 2 haftayı 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 11:18 Güncelleme: 12.10.2023 - 11:18
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        Merkezefendi ilk peşinde
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        BasketbolSüper Ligi'nde yeni kadrosuyla oynadığı sezonun ilk iki maçını kaybeden Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın evinde Tofaş önünde galibiyet kovalayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 19.00'da yapılacak. Tofaş, ligde ilk 2 haftayı 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle geçti.

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,

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