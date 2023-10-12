Merkezefendi ilk peşinde
BasketbolSüper Ligi'nde yeni kadrosuyla oynadığı sezonun ilk iki maçını kaybeden Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın evinde Tofaş önünde galibiyet kovalayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 19.00'da yapılacak. Tofaş, ligde ilk 2 haftayı 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle geçti.
Giriş: 12.10.2023 - 11:18 Güncelleme: 12.10.2023 - 11:18
BasketbolSüper Ligi'nde yeni kadrosuyla oynadığı sezonun ilk iki maçını kaybeden Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın evinde Tofaş önünde galibiyet kovalayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 19.00'da yapılacak. Tofaş, ligde ilk 2 haftayı 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle geçti.
DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,