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        Merkezefendi'den pota altına takviye

        Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı 5 maçta galibiyet alamayan tek takım olarak puan tablosunda dibe demir atan Merkezefendi Belediyesi Basket, Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan 24 yaşında, 2.13 boyundaki pivot Ragıp Berke Atar'ı transfer etti. Banvit altyapısından yetişip Teksüt Bandırma, MZT Skopje, Galatasaray ve Darüşşafaka´da oynadıktan sonra sezon başında Manisa BŞB'yle anlaşan oyuncu, Başkan Veli Deveciler'in katıldığı törenle imza attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 11:33 Güncelleme: 01.11.2023 - 11:35
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        Merkezefendi'den pota altına takviye
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        Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı 5 maçta galibiyet alamayan tek takım olarak puan tablosunda dibe demir atan Merkezefendi Belediyesi Basket, Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan 24 yaşında, 2.13 boyundaki pivot Ragıp Berke Atar'ı transfer etti. Banvit altyapısından yetişip Teksüt Bandırma, MZT Skopje, Galatasaray ve Darüşşafaka´da oynadıktan sonra sezon başında Manisa BŞB'yle anlaşan oyuncu, Başkan Veli Deveciler'in katıldığı törenle imza attı.

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,

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