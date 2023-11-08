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        Bakan Ersoy: Lütfen çocuklarınızla kütüphanelere gelin

        KÜLTÜRve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kütüphaneleri sadece ödev, araştırma, tez gibi zorunlu sebeplerle ve belirli dönemlerde kullanılan mekanlar olmaktan çıkarmak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtip, "Lütfen çocuklarınızla beraber kütüphanelere gelin" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 16:07 Güncelleme: 08.11.2023 - 16:10
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        Bakan Ersoy: Lütfen çocuklarınızla kütüphanelere gelin
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        KÜLTÜRve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kütüphaneleri sadece ödev, araştırma, tez gibi zorunlu sebeplerle ve belirli dönemlerde kullanılan mekanlar olmaktan çıkarmak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtip, "Lütfen çocuklarınızla beraber kütüphanelere gelin" dedi.

        Pamukkale ilçesi İstiklal Caddesi'nde yeni yapılan 100. Yıl İl Kütüphanesi'nin açılışı için düzenlenen törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve davetliler katıldı. Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, verilmiş sözleri yerine getirmenin her zaman mutluluk ve huzur verdiğini, kütüphaneyi de bu duygularla hizmete açtıklarını söyledi. Bakan Ersoy, kütüphaneleri sadece ödev, araştırma, tez gibi zorunlu sebeplerle ve belirli dönemlerde kullanılan mekanlar olmaktan çıkarmak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "İstiyoruz ki kütüphaneler okuma alışkanlığı olanların gittiği yer olmaktan öte insanlara okuma alışkanlığı kazandıran yerler olsun. Sosyal imkanları ve donatılarıyla düzenlenen kültür sanat etkinlikleriyle zorunlu geçirilen zamanların değil, özellikle zaman ayrılan ve keyifle geçirilen anların mekanları olsun. Her yaştan ve kesimden insanımıza hizmet sunabilsin. Hayatın her anında ulaşılabilir olsun" ifadelerini kullandı.

        'ÇOCUĞUNUZUN KÜTÜPHANE VE KİTAP SEVGİSİNİ GELİŞTİRİN'

        Hayatın akışına dahil etmek için alışveriş merkezleri, havaalanları ve tren garlarına kütüphane açtıklarını belirten Bakan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu anlamda artık bir bahane bırakmadık. Anne ve babaları da kütüphanelere davet ediyoruz. Lütfen çocuklarımızla beraber kütüphanelerimize gelin. Buradaki etkinliklere katılın, düzenlenen atölyelerde onların deneyimleyerek öğrenme fırsatlarından faydalanmasını sağlayın. Sanatsal etkinliklerle, kültür ve sanatı mümkün olan en erken yaşta onların hayatına dahil edin ve en önemlisi sunduğumuz bütün bu imkan ve hizmetlerle çocuğunuzun kütüphane ve kitap sevgisini geliştirin."

        Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Türkiye'ye 100 kütüphane daha kazandırmayı hedeflediklerini bildiren Bakan Ersoy, "Bu kapsamda yurdumuzun dört bir köşesinde yeni kütüphane binaları inşa ettik ya da temin ettiğimiz binaları projelendirerek kullanıcı ihtiyaçları ile tam uyumlu kütüphaneler oluşturduk. Yıl sonunda inşallah hedefimize ulaşmış olacağız" diye konuştu. Konuşmanın ardından kütüphanenin açılışı yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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