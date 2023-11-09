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        Denizlisporlu Mustafa milli takımda

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 10:49 Güncelleme: 09.11.2023 - 10:50
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        Denizlisporlu Mustafa milli takımda
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        TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta eski futbolcularına olan borçları yüzünden devam eden transfer yasağı nedeniyle altyapı ağırlıklı kadrosu bulunan Denizlispor, 17 yaşındaki Mustafa Kaçan'ın U18 Milli Takım'a davet edilmesinin sevincini yaşadı. Yeşil-siyahlıların bu sezon altyapıdan as kadroya dahil ettiği genç futbolcu, ay-yıldızlıların 13-21 Kasım tarihleri arasında Antalya'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosuna davet edildi. Sezon başından beri Mustafa'yı amatör lisansla oynatan Denizlispor, oyuncuyla geçen 20 Ekim'de 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Orta sahada görev alan Mustafa bu sezon Denizlispor'da 6'sı ilk 11'de 8 maçta forma giyerek 1 gol attı.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,

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