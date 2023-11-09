Merkezefendi'de Robinson gitti

BASKETBOLSüperLigi'nde ilk galibiyetini 6'ncı hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor'u evinde 63-61 yenerek alan Merkezefendi Belediyesi Basket, sezon başında kadrosuna dahil ettiği oyun kurucu Justin Robinson´un sözleşmesini karşılıklı anlaşma yoluyla feshetti. Robinson sakatlığı nedeniyle ligde yalnız 2 maçta şans bulup 7.5 sayı, 1.0 ribaund, 6.5 asist ortalamaları tutturdu.

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