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        Merkezefendi'de Robinson gitti

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 11:08 Güncelleme: 09.11.2023 - 11:10
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        Merkezefendi'de Robinson gitti
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        BASKETBOLSüperLigi'nde ilk galibiyetini 6'ncı hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor'u evinde 63-61 yenerek alan Merkezefendi Belediyesi Basket, sezon başında kadrosuna dahil ettiği oyun kurucu Justin Robinson´un sözleşmesini karşılıklı anlaşma yoluyla feshetti. Robinson sakatlığı nedeniyle ligde yalnız 2 maçta şans bulup 7.5 sayı, 1.0 ribaund, 6.5 asist ortalamaları tutturdu.

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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