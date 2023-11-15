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        Denizlispor'da yeni kaptan Muhammet Özkal oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 10:58 Güncelleme: 15.11.2023 - 10:58
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        Denizlispor'da yeni kaptan Muhammet Özkal oldu
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        TFF2'nciLig Kırmızı Grup ekiplerinden Denizlispor'da kaptanlığa Muhammet Özkal getirildi. Kulüpten alacağı ödenmediği gerekçesiyle antrenmanlara katılmayan 36 yaşındaki Gökhan Süzen'in süresiz kadro dışı bırakılmasının ardından pazuband Muhammet'e verildi. Muhammet'in ardından takımın ikinci kaptanı ise Emre Sağlık oldu. Denizlispor'a 2019-2020 sezonunun devre arasında Bodrumspor'dan gelen 24 yaşındaki defans oyuncusu Muhammet, yeşil-siyahlı forma ile 79 maça çıktı. 

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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