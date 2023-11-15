Denizlispor'da yeni kaptan Muhammet Özkal oldu
TFF2'nciLig Kırmızı Grup ekiplerinden Denizlispor'da kaptanlığa Muhammet Özkal getirildi. Kulüpten alacağı ödenmediği gerekçesiyle antrenmanlara katılmayan 36 yaşındaki Gökhan Süzen'in süresiz kadro dışı bırakılmasının ardından pazuband Muhammet'e verildi. Muhammet'in ardından takımın ikinci kaptanı ise Emre Sağlık oldu. Denizlispor'a 2019-2020 sezonunun devre arasında Bodrumspor'dan gelen 24 yaşındaki defans oyuncusu Muhammet, yeşil-siyahlı forma ile 79 maça çıktı.
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