Denizlispor'da kaptan Gökhan affedilmedi

TFF2'nciLig Kırmızı Grup ekiplerinden Denizlispor'da alacakları tahsil edilmediği için tavır alan ve süresiz kadro dışı bırakılan sol bek kaptan Gökhan Süzen'e af çıkmadı. Kadro dışı kaldıktan sonra 3 gün boyunca idmanlara çıkan ve düz koşular yapan oyuncu affedilmeyince takımından ayrıldı. Takım arkadaşlarıyla vedalaştığı öğrenilen deneyimli futbolcunun eşyalarını topladığı ve kulüple yollarını ayırdığı ifade edildi. Gökhan'ın bir daha Denizlispor'a dönmeyeceği de dile getirildi.

DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,