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        Denizlispor'da kaptan Gökhan affedilmedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 11:38 Güncelleme: 16.11.2023 - 11:38
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        Denizlispor'da kaptan Gökhan affedilmedi
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        TFF2'nciLig Kırmızı Grup ekiplerinden Denizlispor'da alacakları tahsil edilmediği için tavır alan ve süresiz kadro dışı bırakılan sol bek kaptan Gökhan Süzen'e af çıkmadı. Kadro dışı kaldıktan sonra 3 gün boyunca idmanlara çıkan ve düz koşular yapan oyuncu affedilmeyince takımından ayrıldı. Takım arkadaşlarıyla vedalaştığı öğrenilen deneyimli futbolcunun eşyalarını topladığı ve kulüple yollarını ayırdığı ifade edildi. Gökhan'ın bir daha Denizlispor'a dönmeyeceği de dile getirildi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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