Denizlispor, İstanbul'da Sarıyer'in rakibi olacak
TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçını kaybedip düşme potasına giren Denizlispor, yarın deplasmanda Sarıyer ile puan mücadelesine çıkacak. Maltepe Hasan Polat Stadı'nda Levent Buğra Vartemel'in yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Ertuğrul, geçen haftayı bay takım olarak geçirdiklerini ve karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlandıklarını belirterek, "Kötü gidişatımızı İstanbul'da durdurmak istiyoruz" dedi.
TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçını kaybedip düşme potasına giren Denizlispor, yarın deplasmanda Sarıyer ile puan mücadelesine çıkacak. Maltepe Hasan Polat Stadı'nda Levent Buğra Vartemel'in yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Ertuğrul, geçen haftayı bay takım olarak geçirdiklerini ve karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlandıklarını belirterek, "Kötü gidişatımızı İstanbul'da durdurmak istiyoruz" dedi.
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