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        Denizlispor, İstanbul'da Sarıyer'in rakibi olacak

         TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçını kaybedip düşme potasına giren Denizlispor, yarın deplasmanda Sarıyer ile puan mücadelesine çıkacak. Maltepe Hasan Polat Stadı'nda Levent Buğra Vartemel'in yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Ertuğrul, geçen haftayı bay takım olarak geçirdiklerini ve karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlandıklarını belirterek, "Kötü gidişatımızı İstanbul'da durdurmak istiyoruz" dedi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 10:38 Güncelleme: 18.11.2023 - 10:38
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        Denizlispor, İstanbul'da Sarıyer'in rakibi olacak
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         TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçını kaybedip düşme potasına giren Denizlispor, yarın deplasmanda Sarıyer ile puan mücadelesine çıkacak. Maltepe Hasan Polat Stadı'nda Levent Buğra Vartemel'in yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Ertuğrul, geçen haftayı bay takım olarak geçirdiklerini ve karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlandıklarını belirterek, "Kötü gidişatımızı İstanbul'da durdurmak istiyoruz" dedi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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