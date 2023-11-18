Merkezefendi'ye ağır konuk

BasketbolSüper Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye 90-64 yenilerek 7'nci maçında 6'ncı mağlubiyetini alan Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın zirve takipçisi Anadolu Efes'i konuk edecek. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak 8'inci hafta mücadelesi saat 15.30'da başlayacak. Düşme hattından kurtulmayı hedefleyen Denizli temsilcisi, 7 maçta 6 galibiyet alan güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuca imza atmaya çalışacak.

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