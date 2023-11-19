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        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Anadolu Efes: 64-79

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 17:48 Güncelleme: 19.11.2023 - 17:50
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        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Anadolu Efes: 64-79
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        SALON:PamukkaleÜniversitesi

        HAKEMLER: Kerem Baki, Can Mavisu, Tolga Akkuşoğlu

        YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Nate Mason 7, Bleijenbergh 6, Pecarski 15, Lomazs 5, Oturu 28, Ömer Yasir Küçük, Berke Aygündüz, Alihan Demir 2, Çağatay Özkan, Ragıp Berke Atar

        ANADOLU EFES: Erten Gazi 15, Clyburn 15, Hollatz 5, Ercan Osmani 9, Jones 9, Emre Melih Tunca, Thompson 5, Burak Can Yıldızlı, Erkan Yılmaz 3, Derek Wıllıs 22

        1. Periyot: 18 - 20

        Devre: 40 - 35

        3. Periyot: 51 - 59

        TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi´nde Anadolu Efes, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket´i 79-64 mağlup etmesini başardı. Başa baş geçen ilk çeyrekte Anadolu Efes, rakibine 20-18 üstünlük kurdu. İkinci çeyrekte toparlanan Merkezefendi devre arasına 40-35 önde girdi. Üçüncü periyotta rakibine sadece 11 sayı fırsat veren Anadolu Efe, son çeyreğe 59-51´lik avantajla başladı. Son bölümde de üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, Denizli´den 15 sayı farkla galip ayrılmasını bildi.

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - RAMAZAN ÇETİN

        2023-11-19 17:45:04

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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