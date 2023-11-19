Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Anadolu Efes: 64-79

SALON:PamukkaleÜniversitesi

HAKEMLER: Kerem Baki, Can Mavisu, Tolga Akkuşoğlu

YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Nate Mason 7, Bleijenbergh 6, Pecarski 15, Lomazs 5, Oturu 28, Ömer Yasir Küçük, Berke Aygündüz, Alihan Demir 2, Çağatay Özkan, Ragıp Berke Atar

ANADOLU EFES: Erten Gazi 15, Clyburn 15, Hollatz 5, Ercan Osmani 9, Jones 9, Emre Melih Tunca, Thompson 5, Burak Can Yıldızlı, Erkan Yılmaz 3, Derek Wıllıs 22

1. Periyot: 18 - 20

Devre: 40 - 35

3. Periyot: 51 - 59

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi´nde Anadolu Efes, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket´i 79-64 mağlup etmesini başardı. Başa baş geçen ilk çeyrekte Anadolu Efes, rakibine 20-18 üstünlük kurdu. İkinci çeyrekte toparlanan Merkezefendi devre arasına 40-35 önde girdi. Üçüncü periyotta rakibine sadece 11 sayı fırsat veren Anadolu Efe, son çeyreğe 59-51´lik avantajla başladı. Son bölümde de üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, Denizli´den 15 sayı farkla galip ayrılmasını bildi.

DHA-Spor - Türkiye-Denizli - RAMAZAN ÇETİN

2023-11-19 17:45:04

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