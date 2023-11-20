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        Denizlispor gülmeyi unuttu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 10:38 Güncelleme: 20.11.2023 - 10:38
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        Denizlispor gülmeyi unuttu
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        TFF2'nciLig Kırmızı Grup ekiplerinden Denizlispor galibiyete hasret kaldı. Lig'de 14'üncü haftada Sariyer'e konuk olan yeşil-siyahlılar müsabakayı 2-0 kaybedip art arda 5'inci yenilgisini aldı. Son olarak evinde İnegölspor engelini 2-0'lık skorla aşan Denizlispor, Kastamonuspor, Iğdır FK, Somaspor, Menemen FK ve Sarıyer mücadelelerinden eli boş ayrıldı. Alınan kötü sonuçların ardından 11 puanda kalan Denizlispor düşme hattına geriledi. Teknik direktör Bülent Ertuğrul istemedikleri bir seri yakaladıklarını belirterek, "Bu durumu mutlaka düzelteceğiz. Bu hafta evimizde Düzcespor'la oynayacağız. Sahamızda kazanıp kara bulutları dağıtmak istiyoruz" dedi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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