Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de 'eskort siteleri´ üzerinden dolandırıcılığa 4 tutuklama

        DENİZLİ'deeskort sitelerine ilan verip, telefonla arayan kişilere hesaplarına para yatırtarak 14 ilde dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 17:28 Güncelleme: 20.11.2023 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de 'eskort siteleri´ üzerinden dolandırıcılığa 4 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        DENİZLİ'deeskort sitelerine ilan verip, telefonla arayan kişilere hesaplarına para yatırtarak 14 ilde dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

        Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarayköy ilçesinde internet siteleri ve sosyal medya üzerinden fuhşa aracılık etmek üzere hazırlanmış eskort ilanlarıyla 14 ilde dolandırıcılık yapanlara yönelik 2 ay önce çalışma başlattı. Dolandırıcılık olaylarına karışanlar tespit edilerek fiziki ve teknik takip başlatıldı. İnternet siteleri üzerinden ya da sosyal medya hesaplarından eskort ilanları veren kadınların, kendilerini arayanlara 'ön buluşma', 'teminat' gibi bahanelerle ATM'lerden banka hesaplarına para göndermelerini istedikleri ancak buluşmaya gitmedikleri tespit edildi. Şüphelilerin bu yöntemle yaklaşık 18 kişiyi toplam 1 milyon 561 bin TL dolandırdıkları belirlendi.

        Takibin ardından harekete geçen polis, şüphelilere yönelik önceki gün Sarayköy Cumhuriyet Savcılığı'nın koordinesinde operasyon yaptı. Denizli'nin Sarayköy ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 70 ecstasy, 12 cep telefonu, 7 sim kart, 30 banka ve kredi kartı ile dolandırıcılık suçuna ilişkin belgeler ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişiden 4'ü tutuklandı. 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        2 bölgeye yoğun kar geliyor! Meteoroloji saat verdi!
        2 bölgeye yoğun kar geliyor! Meteoroloji saat verdi!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Arnavutluk Meclisinde gergin anlar: Sis bombası atıldı!
        Arnavutluk Meclisinde gergin anlar: Sis bombası atıldı!
        4 ay önce boşanmıştı! Eski eşin evinde vahşet!
        4 ay önce boşanmıştı! Eski eşin evinde vahşet!
        Andre Onana için suç duyurusu!
        Andre Onana için suç duyurusu!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        4 ay sonra hatırlandı!
        4 ay sonra hatırlandı!
        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        Batman'a gidecekken...
        Batman'a gidecekken...
        Suçlamaları kabul etti, anlaşma yoluna gitti
        Suçlamaları kabul etti, anlaşma yoluna gitti
        Boğazından 30 santimetre tiroit kitlesi çıkarıldı!
        Boğazından 30 santimetre tiroit kitlesi çıkarıldı!
        Mohamed Salah'a saldırı!
        Mohamed Salah'a saldırı!
        THY ‘Crystal’ business koltuğuyla uçmaya hazırlanıyor
        THY ‘Crystal’ business koltuğuyla uçmaya hazırlanıyor
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        İkizlerine 'Baba' isimler
        İkizlerine 'Baba' isimler
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Gözler vergi diliminde
        Gözler vergi diliminde

        Benzer Haberler

        Serdal Adalı: Matruşka lafı çok üzücü ve camiayı bölüp parçalayan söylem
        Serdal Adalı: Matruşka lafı çok üzücü ve camiayı bölüp parçalayan söylem
        Denizli'de dolandırıcılık ve uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli t...
        Denizli'de dolandırıcılık ve uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli t...
        Laodikya'daki anıtsal çeşme yüzyıllar sonra yeniden cazibe merkezi oldu
        Laodikya'daki anıtsal çeşme yüzyıllar sonra yeniden cazibe merkezi oldu
        Denizlispor gülmeyi unuttu
        Denizlispor gülmeyi unuttu
        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Anadolu Efes: 64-79
        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Anadolu Efes: 64-79
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi