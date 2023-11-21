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        Denizlispor'da Bülent Ertuğrul gitti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 12:08 Güncelleme: 21.11.2023 - 12:08
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        Denizlispor'da Bülent Ertuğrul gitti
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        TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta son olarak Sarıyer'e deplasmanda 2-0 mağlup olan Denizlispor'da Teknik Direktör Bülent Ertuğrul ile yollar ayrıldı. Üst üste gelen yenilgilerin ardında düşme hattına gerileyen yeşil-siyahlılarda resmi açıklama yapıldı.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Teknik Direktörümüz Bülent Ertuğrul kulübün önünü açmak için yönetimimize istifasını sundu. Yönetim kurulumuz hocamızın istifasını kabul etti ve karşılıklı olarak anlaşarak yollar ayrıldı.

        Bülent Ertuğrul ve ekibine bugüne kadar vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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