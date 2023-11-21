Denizlispor'da Bülent Ertuğrul gitti
TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta son olarak Sarıyer'e deplasmanda 2-0 mağlup olan Denizlispor'da Teknik Direktör Bülent Ertuğrul ile yollar ayrıldı. Üst üste gelen yenilgilerin ardında düşme hattına gerileyen yeşil-siyahlılarda resmi açıklama yapıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teknik Direktörümüz Bülent Ertuğrul kulübün önünü açmak için yönetimimize istifasını sundu. Yönetim kurulumuz hocamızın istifasını kabul etti ve karşılıklı olarak anlaşarak yollar ayrıldı.
Bülent Ertuğrul ve ekibine bugüne kadar vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."
DHA-Spor - Türkiye-Denizli - Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,
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