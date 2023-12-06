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        Merkezefendi'ye Galatasaray'dan takviye

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 11:28 Güncelleme: 06.12.2023 - 11:30
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        Merkezefendi'ye Galatasaray'dan takviye
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        BASKETBOLSüperLigi'nde düşme hattından kurtulmaya çalışan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Galatasaray'dan Muhaymin Mustafa'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Sudan asıllı Türk olan 24 yaşında, 2.01 boyundaki forvet Anadolu Efes'te yetişip ardından Tofaş ve Yunanistan'dan Ionikos Nikaias'ta da forma giydi. Muhaymin Mustafa bu sezon Süper Lig'de 5 maçta 0.8 sayı, 0.6 ribaund, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta 0.7 sayı, 2.0 ribaund ortalamasıyla oynadı. Merkezefendi geçen hafta pivotu Daniel Oturu'yu Anadolu Efes'e satmıştı.

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,

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