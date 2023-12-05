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        Denizli'de eşini bıçakla öldüren kadına 21 yıl hapis cezası verildi

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan kadın, "haksız tahrik indirimi" uygulanarak 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 19:14 Güncelleme: 05.12.2023 - 19:14
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        Denizli'de eşini bıçakla öldüren kadına 21 yıl hapis cezası verildi
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan kadın, "haksız tahrik indirimi" uygulanarak 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Emel Ener ile maktul Barış Selahattin Ener'in yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Mahkemede söz verilen maktul yakınlarının avukatı, Emel Ener'in eşini tasarlayarak öldürdüğünü savunarak, en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

        Sanık Ener, o gün evden çıkmak istediği için şu an mahkemede yargılandığını belirterek, "Şiddet gördüğüm ortada. Daha önce de defalarca kez şiddet gördüm. Bu şiddetin sadece fiziksel olmadığını söyledim. Alkol tedavisi gören eşimdir. Eşimi sevdiğim için evlendim. Sonunda bu noktada olacağımı tahmin edemezdim. Onun için işimi bıraktım İstanbul'dan buraya yerleştim. Eşimden defalarca kez şikayetçi olmama rağmen uzaklaştırma kararı alınmadığı için beni dövebilme ve dayak atabilme rahatlığı vardı. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

        Sanık avukatı da müvekkilinin beraatini talep etti.

        Son sözü sorulan sanık Emel Ener, "O gece o bıçağı çevirmeseydim ölen ben olacaktım. Canımı korumaya çalıştım. Kendisine doğru saplanmak üzere olan bıçak karışında herkes benim gibi kendini korumaya çalışır." diye konuştu.

        Mahkeme heyetince "Eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Emel Ener'in cezası, eylemin "haksız tahrik" altında yapıldığı gerekçesiyle 21 yıla indirildi.

        - Olay

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 27 Mart'ta Barış Selahattin Ener (55) evinde sırtından bıçaklanmış halde ölü bulunmuş, maktulün eşi Emel Ener (35) cinayet iddiasıyla tutuklanmıştı.

        Cumhuriyet savcısı, sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etmiş, haksız tahrik indirimi ve meşru müdafaa hükümleri açısından değerlendirmenin mahkemece yapılmasını talep etmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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