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        Otomobil, elektrikli motosiklete çarptı; 2 yaralı

        DENİZLİ'ninPamukkale ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü Birgül Özden (33) ve arkasındaki Yasemin Dural (35) yaralandı. Kaza, seyir halindeki başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 14:58 Güncelleme: 05.12.2023 - 15:00
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        Otomobil, elektrikli motosiklete çarptı; 2 yaralı
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        DENİZLİ'ninPamukkale ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü Birgül Özden (33) ve arkasındaki Yasemin Dural (35) yaralandı. Kaza, seyir halindeki başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün Asmalıevler Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Bayram A.'nın kullandığı 20 AİC 358 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Birgül Özden yönetimindeki elektrikli motosiklete çarptı. Kazada Birgül Özden ve arkasındaki Yasemin Dural yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kaza, seyir halindeki başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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