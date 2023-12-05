Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Serinhisar'da tamamlanan TOKİ konutları, sahiplerine teslim edildi

        Denizli'nin Serinhisar ilçesinde Toplu Konut İdaresince (TOKİ) inşası tamamlanan 178 konut, hak sahiplerine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 14:29 Güncelleme: 05.12.2023 - 14:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serinhisar'da tamamlanan TOKİ konutları, sahiplerine teslim edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli'nin Serinhisar ilçesinde Toplu Konut İdaresince (TOKİ) inşası tamamlanan 178 konut, hak sahiplerine teslim edildi.

        AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, AK Parti İlçe Başkanı Halil Keyik, MHP İlçe Başkanı Hakan Ertuğrul ile TOKİ yetkilileri, hak sahipleriyle, Serinhisar'daki konutların önünde bir araya geldi.

        Şahin Tin, burada yaptığı konuşmada, verdikleri sözleri yerine getirmeye devam ettiklerini belirterek, "Serinhisar'da TOKİ marifetiyle sosyal dokuya uygun 178 konut, 6 iş yeri ve cami projesini hayata geçirdik. Yapılan konutları yerinde gördük. Hak sahiplerine anahtarlarını teslim ediyoruz. Emeğin ve sabrın sonucunda yine milletimizin bir hayalini daha bu projeyle gerçeğe dönüştürmüş olduk." dedi.

        Tin ve beraberindekiler, hak sahiplerine evlerinin anahtarlarını teslim etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Denizli'de motosikletle otomobilin çarpıştığı kazayı kamera kaydetti
        Denizli'de motosikletle otomobilin çarpıştığı kazayı kamera kaydetti
        Eski Denizlispor başkanı Ali Çetin'i bıçakla yaralamakla suçlanan şüpheli t...
        Eski Denizlispor başkanı Ali Çetin'i bıçakla yaralamakla suçlanan şüpheli t...
        Denizlispor'da Bekir Turaç parlıyor
        Denizlispor'da Bekir Turaç parlıyor
        ÇATES'in halka arzına yoğun katılım
        ÇATES'in halka arzına yoğun katılım
        Otomobilin stepnesinde 4 bin 980 ecstasy hap ile yakalanıp, tutuklandı
        Otomobilin stepnesinde 4 bin 980 ecstasy hap ile yakalanıp, tutuklandı
        Denizli'de 16 firari hükümlü yakalandı
        Denizli'de 16 firari hükümlü yakalandı