Serinhisar'da tamamlanan TOKİ konutları, sahiplerine teslim edildi

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde Toplu Konut İdaresince (TOKİ) inşası tamamlanan 178 konut, hak sahiplerine teslim edildi.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, AK Parti İlçe Başkanı Halil Keyik, MHP İlçe Başkanı Hakan Ertuğrul ile TOKİ yetkilileri, hak sahipleriyle, Serinhisar'daki konutların önünde bir araya geldi.

Şahin Tin, burada yaptığı konuşmada, verdikleri sözleri yerine getirmeye devam ettiklerini belirterek, "Serinhisar'da TOKİ marifetiyle sosyal dokuya uygun 178 konut, 6 iş yeri ve cami projesini hayata geçirdik. Yapılan konutları yerinde gördük. Hak sahiplerine anahtarlarını teslim ediyoruz. Emeğin ve sabrın sonucunda yine milletimizin bir hayalini daha bu projeyle gerçeğe dönüştürmüş olduk." dedi.

Tin ve beraberindekiler, hak sahiplerine evlerinin anahtarlarını teslim etti.