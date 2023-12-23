DENİZLİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ  

IRAK'ınkuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan´ın (32) acı haberi, Denizli'de yaşayan eşi ile anne ve babasına ulaştı. Şehit Serinkan´ın ağabeyi Hüseyin Serinkan´ın da (35) 2016 yılında Suriye´de gazi olduğu öğrenildi.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, şehit oldu. Şehit Serinkan´ın acı haberi, Tavas ilçesi Yorga Mahallesinde yaşayan baba Ali ile anne Rabia Serinkan ve Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesinde yaşayan 2 çocuk annesi eşi Çilem Serinkan´a yetkililer tarafından verildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri her iki bölgeye de Türk bayrakları asarken, acı haberi duyanlar, taziyeye koştu.

Öte yandan, Şehit Mehmet Serinkan´ın ağabeyi Hüseyin Serinkan´ın da 2016 yılında Suriye´de teröristlerle çıkan çatışmada gazi olduğu öğrenildi.