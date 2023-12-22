Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        GÜNCELLEME - Denizli'de otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 20 Aralık'ta bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan 2 kişiden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 11:41 Güncelleme: 22.12.2023 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Denizli'de otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 20 Aralık'ta bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan 2 kişiden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kınıklı Mahallesi Doğan Demircioğlu Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isterken sürücüsü belirlenemeyen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Azra Ümmü Demirbaş (20), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

        Pamukkale Üniversitesi Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü öğrencisi olan Demirbaş'ın cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alındı.

        Demirbaş, Merkezefendi ilçesi Yeni Mahalle'deki Hacı Ali Uslu Camisinde ilkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Gümüşler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Lise öğrencisi olduğu anlaşılan diğer yaralı Muhammed Yahya Batulu'nun (17) da hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

        Öte yandan, polis ekipleri, yayalara çarpan 45 SA 1379 plakalı otomobili, kaza yerine yakın bir mevkide park halinde buldu. Şüpheli 3 kişi ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.

        Pamukkale ilçesinde 20 Aralık'ta sürücüsü belirlenemeyen 45 SA 1379 plakalı otomobil, Kınıklı Mahallesi Doğan Demircioğlu Caddesi'nde yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen Demirbaş ile Batulu'ya çarparak kaza yerinden uzaklaşmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Olaylı İzmir derbisinin sanığı: Tazminat için ömür boyu çalışmam lazım!
        Olaylı İzmir derbisinin sanığı: Tazminat için ömür boyu çalışmam lazım!
        "Türk borsasına teveccüh artıyor"
        "Türk borsasına teveccüh artıyor"
        Teknoloji devine karşı bir Türk kadını!
        Teknoloji devine karşı bir Türk kadını!
        Turistleri darp edip yağmalayan çeteye operasyon!
        Turistleri darp edip yağmalayan çeteye operasyon!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Eşi ve 3 kişiyi öldüren cani, katliamın nedenini anlattı!
        Eşi ve 3 kişiyi öldüren cani, katliamın nedenini anlattı!
        Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım
        Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım
        Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu!
        Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu!
        Mevduat faizleri yüzde 52'yi aştı
        Mevduat faizleri yüzde 52'yi aştı
        Okul bahçesinde çocuğun kalbi durdu! Öğretmeni görüp koştu...
        Okul bahçesinde çocuğun kalbi durdu! Öğretmeni görüp koştu...
        Eurocup'ta vize skandalı
        Eurocup'ta vize skandalı
        Prag'da üniversiteye saldırı! Saldırganın kimliği belli oldu
        Prag'da üniversiteye saldırı! Saldırganın kimliği belli oldu
        "2 maçlık bir antrenör değilim"
        "2 maçlık bir antrenör değilim"
        Piyasa değerleri güncellendi
        Piyasa değerleri güncellendi
        Doktor sevgilisinin rezidansında balkondan düşmüştü! İşte adli tıp raporu!
        Doktor sevgilisinin rezidansında balkondan düşmüştü! İşte adli tıp raporu!
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        "Sorunsuz ilişki yok"
        "Sorunsuz ilişki yok"
        17 yılın ardından ilk depo alım ihalesi
        17 yılın ardından ilk depo alım ihalesi
        Biz kazanmıyoruz devlet kazanıyor
        Biz kazanmıyoruz devlet kazanıyor
        Kadınlar Aquaman'e karşı!
        Kadınlar Aquaman'e karşı!

        Benzer Haberler

        Denizli'de otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi tedavi gördüğü hastaned...
        Denizli'de otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi tedavi gördüğü hastaned...
        Denizli'de otomobilin çarptığı iki kişi yaralandı
        Denizli'de otomobilin çarptığı iki kişi yaralandı
        Denizli'de tır ile çekici arasında sıkışan kişi öldü
        Denizli'de tır ile çekici arasında sıkışan kişi öldü
        Denizli'de KOBİ temsilcileriyle dijital dönüşüm buluşması
        Denizli'de KOBİ temsilcileriyle dijital dönüşüm buluşması
        Denizli'de sağlık çalışanını taciz ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı
        Denizli'de sağlık çalışanını taciz ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı
        Denizli'de 80 firari hükümlü yakalandı
        Denizli'de 80 firari hükümlü yakalandı