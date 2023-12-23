Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'ye şehit ateşi düştü

         IRAK'ınkuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan´ın (32) acı haberi, Denizli'de yaşayan eşi ile anne ve babasına ulaştı. Şehit Serinkan´ın ağabeyi Hüseyin Serinkan´ın da (35) 2016 yılında Suriye´de gazi olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 03:27 Güncelleme: 23.12.2023 - 03:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'ye şehit ateşi düştü
        ABONE OL
        ABONE OL

         IRAK'ınkuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan´ın (32) acı haberi, Denizli'de yaşayan eşi ile anne ve babasına ulaştı. Şehit Serinkan´ın ağabeyi Hüseyin Serinkan´ın da (35) 2016 yılında Suriye´de gazi olduğu öğrenildi.

        Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, şehit oldu. Şehit Serinkan´ın acı haberi, Tavas ilçesi Yorga Mahallesinde yaşayan baba Ali ile anne Rabia Serinkan ve Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesinde yaşayan 2 çocuk annesi eşi Çilem Serinkan´a yetkililer tarafından verildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri her iki bölgeye de Türk bayrakları asarken, acı haberi duyanlar, taziyeye koştu. 

        Öte yandan, Şehit Mehmet Serinkan´ın ağabeyi Hüseyin Serinkan´ın da 2016 yılında Suriye´de teröristlerle çıkan çatışmada gazi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MSB acı haberi duyurdu: 6 şehit, 1 yaralı
        MSB acı haberi duyurdu: 6 şehit, 1 yaralı
        Halasını sokak ortasında satırla öldürdü, kendini yaraladı
        Halasını sokak ortasında satırla öldürdü, kendini yaraladı
        30 büyükşehir ve 29 ilde işbirliği
        30 büyükşehir ve 29 ilde işbirliği
        Meteoroloji'den fırtına ve sağanak uyarısı
        Meteoroloji'den fırtına ve sağanak uyarısı
        Şimşek: Türkiye'nin risk primi düştü
        Şimşek: Türkiye'nin risk primi düştü
        BMGK'den Gazze kararı
        BMGK'den Gazze kararı
        Emniyet müdürüne darp şikayeti
        Emniyet müdürüne darp şikayeti
        Olaylı İzmir derbisinin sanığı: Tazminat için ömür boyu çalışmam lazım!
        Olaylı İzmir derbisinin sanığı: Tazminat için ömür boyu çalışmam lazım!
        Prag saldırganı başka cinayetlerden de mi sorumlu?
        Prag saldırganı başka cinayetlerden de mi sorumlu?
        Eşi ve 3 kişiyi öldüren cani, katliamın nedenini anlattı!
        Eşi ve 3 kişiyi öldüren cani, katliamın nedenini anlattı!
        "Türk borsasına teveccüh artıyor"
        "Türk borsasına teveccüh artıyor"
        Eurocup'ta vize skandalı
        Eurocup'ta vize skandalı
        Teknoloji devine karşı bir Türk kadını!
        Teknoloji devine karşı bir Türk kadını!
        Damla Ersubaşı'ndan o görüntülere yanıt
        Damla Ersubaşı'ndan o görüntülere yanıt
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım
        Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım
        Piyasa değerleri güncellendi
        Piyasa değerleri güncellendi
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        "Sorunsuz ilişki yok"
        "Sorunsuz ilişki yok"
        Kadınlar Aquaman'e karşı!
        Kadınlar Aquaman'e karşı!

        Benzer Haberler

        Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Serinkan'ın Denizli'de...
        Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Serinkan'ın Denizli'de...
        Hafif ticari aracın çarptığı üniversiteli Azra kurtarılamadı, arkadaşının d...
        Hafif ticari aracın çarptığı üniversiteli Azra kurtarılamadı, arkadaşının d...
        GÜNCELLEME - Denizli'de otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi tedavi gör...
        GÜNCELLEME - Denizli'de otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi tedavi gör...
        Denizli'de otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi tedavi gördüğü hastaned...
        Denizli'de otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi tedavi gördüğü hastaned...
        Denizli'de otomobilin çarptığı iki kişi yaralandı
        Denizli'de otomobilin çarptığı iki kişi yaralandı
        Denizli'de tır ile çekici arasında sıkışan kişi öldü
        Denizli'de tır ile çekici arasında sıkışan kişi öldü