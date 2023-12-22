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        Denizli'de otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 20 Aralık'ta bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan 2 kişiden biri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 11:41 Güncelleme: 22.12.2023 - 11:41
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        Denizli'de otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 20 Aralık'ta bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan 2 kişiden biri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kınıklı Mahallesi Doğan Demircioğlu Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isterken sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Azra Ümmü Demirbaş (20), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Pamukkale Üniversitesi Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü öğrencisi olan Demirbaş'ın cenazesi otopsiye gönderildi.

        Lise öğrencisi olduğu öğrenilen diğer yaralı Muhammed Yahya Batulu'nun (17) da hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

        Öte yandan polis ekipleri, yayalara çarpan 45 SA 1379 plakalı otomobili, kaza yerine yakın bir mevkide park halinde buldu. Şüpheli 3 kişi ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.

        Pamukkale ilçesinde 20 Aralık'ta sürücüsü henüz belirlenemeyen 45 SA 1379 plakalı otomobil, Kınıklı Mahallesi Doğan Demircioğlu Caddesi'nde yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen Demirbaş ile Batulu'ya çarparak kaza yerinden uzaklaşmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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