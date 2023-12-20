Denizli'de KOBİ temsilcileriyle dijital dönüşüm buluşması Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, 2024 yılının yapısal reform yılı olması gerektiğini belirterek, yüksek teknoloji kullanımı, katma değerli üretim ve markalı ihracatla dünya pazarından alınan payın artırılabileceğini söyledi.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, 2024 yılının yapısal reform yılı olması gerektiğini belirterek, yüksek teknoloji kullanımı, katma değerli üretim ve markalı ihracatla dünya pazarından alınan payın artırılabileceğini söyledi.

TÜRKONFED'in Akbank ve Siemens işbirliği, Lenovo'nun çözüm ortaklığıyla yürüttüğü "Dijital Anadolu Projesi"nin Denizli toplantısı, KOBİ temsilcileri ve dijital liderlerin buluşmasına ev sahipliği yaptı.

Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) ev sahipliğinde kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan TÜRKONFED Başkanı Sönmez, Türkiye'yi bir dijital dönüşüm üssü haline getirmek ve KOBİ'lerin teknoloji kapasitelerini arttırmak amacıyla 2018 yılında başladıkları Dijital Anadolu Projesi'nin yayılarak büyüdüğünü belirtti.

İş dünyasına dijital dönüşümde rehberlik etmeye devam ettiklerini aktaran Sönmez, ekonomi yönetiminin para ve maliye politikalarına ek olarak yeni yılda yapısal reformlarla güçlendirilmiş bir enflasyonla mücadele yaklaşımını çok önemsediklerini ifade etti.

Sönmez, şunları kaydetti:

"Yıllardır federasyon olarak ülkemizin sürdürebilir kalkınmasının önündeki üç önemli tuzaktan orta gelir, orta demokrasi ve orta eğitim tuzaklarından kurtulmanın anahtarının reform gündeminden geçtiğini vurguluyoruz. Bu anlayışla 2024 yılı ülkemizin hem enflasyon hem de belirsizliklerle mücadelede yapısal reform yılı olmalıdır. Ülkemizin teknoloji ve verimlilik temelli çağın gerektirdiği yüksek katma değeri üretimi gerçekleştirecek iyi eğitilmiş iş gücünde de geriye düşmemesi gerekiyor. Gerek sektörel gerekse de iş gücü kapasitemiz açısından istediğimiz sıçramayı yapabilmemiz için ikiz dönüşüm kadrajını daha etkili kullanmalıyız. Yüksek teknoloji kullanımı, yüksek katma değerli üretim ve markalı ihracatla dış ticaret açığımızı azaltmak dünya ekonomisinden aldığımız payı arttırmak elimizde. Zira bugün yaşadığımız teknolojik tıkanmayı aşacak politikaları etkili bir şekilde uygulamamız gerekiyor."

Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz ise kentte iki gündür müşterilerini ziyaret ettiklerini anlatarak, bankaların yeni müşterilerinin yaklaşık yarısını dijital yollarla kazandığını, bireysel bankacılık tarafında bunun yüzde 65'lere çıktığını aktardı.

Siemens Bina Ürünleri Bölümü Ülke Yöneticisi Mert Ulaş da tüm birikimlerini KOBİ'lerin dijital dönüşümünü hızlandırmak ve desteklemek vermek için hazır hale getirdiklerini dile getirdi.

KOBİ ve dijital dönüşüm sektörlerinden temsilcilerin konuşma yaptığı toplantıya, Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan ve Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan da katıldı.