Denizli'de tır ile çekici arasında sıkışan kişi öldü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çekiciden indirilen tırın kontrolden çıkması sonucu iki araç arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

Yunus Emre Cantaş (35), arızalanan bir tırı 48 RU 816 plakalı çekicisiyle Eskihisar Mahallesi'ndeki tır servisinin önüne getirdi.

Cantaş, indirme işlemi sırasında kontrolden çıkan tırın çekiciye çarpması sonucu iki araç arasında sıkıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cantaş'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.