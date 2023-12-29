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        Trafik levhası direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

        DENİZLİ'de trafik levhasının direğine çarpan hafif ticari aracın Afganistan uyruklu sürücüsü Golmohammad Nıkjoo (24), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 12:04 Güncelleme: 29.12.2023 - 12:10
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        Trafik levhası direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
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        DENİZLİ'de trafik levhasının direğine çarpan hafif ticari aracın Afganistan uyruklu sürücüsü Golmohammad Nıkjoo (24), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 03.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesi Ankara Bulvarı'nda meydana geldi. Afganistan uyruklu Golmohammad Nıkjoo, kullandığı 03 BF 403 plakalı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, refüjdeki trafik levhası direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Nıkjoo'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İnceleme sonrası Nıkjoo'nun cenazesi, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılarak otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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