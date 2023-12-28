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        Denizli'de 1 kişinin öldüğü kazaya karışan otomobilin sürücüsü tutuklandı

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 1 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan otomobil sürücüsünün tutuklanmasına karar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 22:42 Güncelleme: 28.12.2023 - 22:42
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        Denizli'de 1 kişinin öldüğü kazaya karışan otomobilin sürücüsü tutuklandı
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 1 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan otomobil sürücüsünün tutuklanmasına karar verildi.

        Muratdede Mahallesi'nde, 26 Aralık'ta B.S. yönetimindeki 06 BLD 264 plakalı otomobil, park halindeki 16 TR 950 plakalı kamyona çarpmış ve otomobilde yolcu olarak bulunan Büşra Eryürek (22) hayatını kaybetmişti. Kazada hafif yaralanan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan sürücü B.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        B.S, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Büşra Eryürek'in cenazesi, Çameli ilçesi Kocaova Mahallesi'nde toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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