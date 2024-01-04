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        Merkezefendi potada Behçeşehir'e konuk

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 11:44 Güncelleme: 04.01.2024 - 11:44
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        Merkezefendi potada Behçeşehir'e konuk
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        BASKETBOLSüper Ligi'nde son 5 maçın 3'ünü kazanmasına rağmen halen düşme hattından kurtulamayan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın devrenin son haftasında İstanbul'da Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak. Ülker Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Denizli ekibinde geçen hafta  Euroleague'deki İtalyan ekibi Virtus Bologna'ya transfer olan şutör guard Lomazs'ın yerine alınan Roko Badzim ilk kez bu mücadelede forma giyecek. Ligde Merkezefendi'nin 14 haftada 4 galibiyeti bulunuyor.

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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