Denizli'de kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Kınıklı Mahallesi'ndeki eğlence merkezinden çıkan D.A. ile İ.K. arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada İ.K. bıçakla elinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan D.A, polis ekiplerince yakalandı.

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