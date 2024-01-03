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        Denizli'de kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 10:14 Güncelleme: 03.01.2024 - 10:14
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        Denizli'de kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

        Kınıklı Mahallesi'ndeki eğlence merkezinden çıkan D.A. ile İ.K. arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

        Kavgada İ.K. bıçakla elinden yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        Olay yerinden kaçan D.A, polis ekiplerince yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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