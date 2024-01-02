Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Tarih öğretmeni, 12 gün önce aldığı motosikletiyle kazada yaşamını yitirdi

        DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü tarih öğretmeni Süleyman Çabuk (45), hayatını kaybetti. Çabuk'un motosikletini 12 gün önce satın aldığı, balık tutmaktan dönerken kazanın yaşandığı belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 16:13 Güncelleme: 02.01.2024 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarih öğretmeni, 12 gün önce aldığı motosikletiyle kazada yaşamını yitirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü tarih öğretmeni Süleyman Çabuk (45), hayatını kaybetti. Çabuk'un motosikletini 12 gün önce satın aldığı, balık tutmaktan dönerken kazanın yaşandığı belirtildi.

        Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Kızılcasöğüt Mahallesi Denizli Caddesi'nde meydana geldi. İş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tarih öğretmeni olan Süleyman Çabuk'un kullandığı 20 ADL 512 plakalı motosiklet, Denizli istikametine giderken tali yoldan caddeye kontrolsüz çıkan Çağla G. yönetimindeki 20 ABG 338 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Çabuk yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Süleyman Çabuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Çağla G. jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Süleyman Çabuk'un cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası ailesi tarafından teslim alınarak Çal ilçesinin Develler Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Motosikletini 12 gün önce satın aldığı öğrenilen Süleyman Çabuk´un, arkadaşlarıyla birlikte balık tutmaktan dönerken kazanın yaşandığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat rekorunu açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat rekorunu açıkladı
        Kayıp olarak aranıyordu... Çekyatın içinde ölü bulundu!
        Kayıp olarak aranıyordu... Çekyatın içinde ölü bulundu!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Lise öğrencileri 19 spor dalından birini seçebilecek
        Lise öğrencileri 19 spor dalından birini seçebilecek
        Tokyo'da 2 uçak pistte çarpıştı
        Tokyo'da 2 uçak pistte çarpıştı
        Japonya'da peş peşe depremler!
        Japonya'da peş peşe depremler!
        Sokakta çıkan çatışmada 15 yaşındaki Büşra öldü!
        Sokakta çıkan çatışmada 15 yaşındaki Büşra öldü!
        Türkiye'nin en popüler 100 yemeği
        Türkiye'nin en popüler 100 yemeği
        Japonya, geçtiğimiz yüzyılda depremlerden hangi dersleri çıkardı?
        Japonya, geçtiğimiz yüzyılda depremlerden hangi dersleri çıkardı?
        Fenerbahçe'de kadro netleşiyor
        Fenerbahçe'de kadro netleşiyor
        O kentimizden kara haber... Yılın ilk kadın cinayeti!
        O kentimizden kara haber... Yılın ilk kadın cinayeti!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Borsa ve altın 2024'e nasıl başladı?
        Borsa ve altın 2024'e nasıl başladı?
        Üç kardeşten babalarıyla ilgili kan donduran iddia!
        Üç kardeşten babalarıyla ilgili kan donduran iddia!
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        "Cezalar keşke daha caydırıcı olsa"
        "Cezalar keşke daha caydırıcı olsa"
        'Kraliçe Mary' sahnede
        'Kraliçe Mary' sahnede
        1400 yıllık sikkeler testinin içinden çıktı
        1400 yıllık sikkeler testinin içinden çıktı
        Uzmanı o soruya cevap verdi... İstanbul'a 11 Ocak'ta kar yağacak mı?
        Uzmanı o soruya cevap verdi... İstanbul'a 11 Ocak'ta kar yağacak mı?
        "Beklentimiz konut kredisi hamlesi"
        "Beklentimiz konut kredisi hamlesi"

        Benzer Haberler

        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Roko Badzim'i transfer etti
        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Roko Badzim'i transfer etti
        Merkezefendi'de son transfer Roko Badzim
        Merkezefendi'de son transfer Roko Badzim
        Denizli'de kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı
        Denizli'de kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı
        Denizli'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Denizli'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Denizli'de üniversite öğrencisinin öldüğü kazada yaralanan genç hastanede h...
        Denizli'de üniversite öğrencisinin öldüğü kazada yaralanan genç hastanede h...
        Pamukkaleli turizmcilerin 2024'ten beklentileri yüksek
        Pamukkaleli turizmcilerin 2024'ten beklentileri yüksek