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        Boşanmak isteyen eşe, baba ve 3 oğlundan silahlı saldırı

        DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, Mehmet Ali Adıkatı (56), bir süre önce kendisine boşanma davası açan eşi Kader Adıkatı (48) ile birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Uğur Adamır'a (49), oğullarıyla tüfekle ateş açtı. Kader Adıkatı ve Adamır hafif yaralanırken, gözaltına alınan Mehmet Ali Adıkatı ile 2 oğlu tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 16:26 Güncelleme: 03.01.2024 - 16:26
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        Boşanmak isteyen eşe, baba ve 3 oğlundan silahlı saldırı
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        DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, Mehmet Ali Adıkatı (56), bir süre önce kendisine boşanma davası açan eşi Kader Adıkatı (48) ile birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Uğur Adamır'a (49), oğullarıyla tüfekle ateş açtı. Kader Adıkatı ve Adamır hafif yaralanırken, gözaltına alınan Mehmet Ali Adıkatı ile 2 oğlu tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Olay, 29 Aralık'ta Denizler Mahallesi'nde meydana geldi. Çivril ilçesinin Çıtak Mahallesi'nde yaşayan Kader Adıkatı, bir süre önce evi terk edip, eşi Mehmet Ali Adıkatı'ya boşanma davası açtı. Kader Adıkatı, Denizli'ye yerleşerek erkek arkadaşı Uğur Adamır ile yaşamaya başladı. İddiaya göre, Mehmet Ali Adıkatı ile oğulları Olgun (32), Sefer (28) ve T.K. (22), silahlı saldırı düzenlemek için plan yaptı. Kader Adıkatı'nın 3 oğlundan biri, annesini telefonla arayıp, kavgada ağır yaralandığını, konum attığı yerden gelip kendisini almasını istedi. Kader Adıkatı, erkek arkadaşı Uğur Adamır ile taksiye binip oğlunun attığı konuma gitti. Yol kenarında oğlunu gören Kader Adıkatı, taksi şoföründen durmasını istedi.

        Bu sırada baba ile diğer oğulları saklandıkları yerden çıkıp, ellerindeki tüfeklerle taksiye ateş açtı. Saçmalar Adıkatı ile arkadaşı Uğur Adamır'a isabet etti. Hafif yaralanan Kader Adıkatı ile arkadaşı, taksiyle olay yerinden kaçıp, jandarmaya sığındı. Adıkatı ve Adamır, hastaneye kaldırıldı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Mehmet Ali Adıkatı ile 3 oğlu gözaltına alındı. 4 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Ali Adıkatı ile oğulları Sefer Adıkatı ile Olgun Adıkatı tutuklanırken, T.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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