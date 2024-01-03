Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun'un acı günü

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun'un annesi vefat etti.

Bursa'da bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 83 yaşındaki Kamuran Coşkun, bugün hayatını kaybetti.

Coşkun'un cenazesinin, yarın Mudanya ilçesindeki Duran Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.