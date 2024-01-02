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        Denizli'de kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

        Denizli'nin Buldan ilçesinde define bulmak amacıyla kaçak kazı yaptığı belirlenen 3 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 10:47 Güncelleme: 02.01.2024 - 10:47
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        Denizli'de kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı
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        Denizli'nin Buldan ilçesinde define bulmak amacıyla kaçak kazı yaptığı belirlenen 3 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dımbazlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda izinsiz kazı yapılacağı bilgisi üzerine bölgeye fotokapan yerleştirdi.

        Fotokapanla, R.S, M.B. ve C.K'nin bölgede kazı yapmaya başladıklarını belirleyen jandarma, operasyon düzenledi. Şüpheliler suçüstü yakalandı. Kazı yapmada kullanılan aletlere el konuldu.

        Gözaltına alınan şüpheliler, işlem için karakola götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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