Denizli'de kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde define bulmak amacıyla kaçak kazı yaptığı belirlenen 3 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dımbazlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda izinsiz kazı yapılacağı bilgisi üzerine bölgeye fotokapan yerleştirdi.

Fotokapanla, R.S, M.B. ve C.K'nin bölgede kazı yapmaya başladıklarını belirleyen jandarma, operasyon düzenledi. Şüpheliler suçüstü yakalandı. Kazı yapmada kullanılan aletlere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlem için karakola götürüldü.

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