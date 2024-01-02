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        Merkezefendi'de son transfer Roko Badzim

        Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta şutör guardı Lomazs'ı Euroleague'deki İtalyan ekibi Virtus Bologna'ya uğurlayan Merkezefendi Belediyesi Basket kadrosunu Roko Badzim'le takviye etti. 26 yaşında, 1.94 boyundaki şutör guard geçen sezon Süper Lig'de Konyaspor formasını giydikten sonra bu sezona İspanya'da Obradorio takımında başlamıştı. Lomazs'ın boşluğunu Badzim'le dolduran Denizli temsilcisi ligde son 5 maçta 3 galibiyet almasına rağmen halen düşme hattında yer alıyor. Merkezefendi'de sezon içinde pivot Oturu da Anadolu Efes'e transfer olmuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 11:11 Güncelleme: 02.01.2024 - 11:15
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        Merkezefendi'de son transfer Roko Badzim
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        Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta şutör guardı Lomazs'ı Euroleague'deki İtalyan ekibi Virtus Bologna'ya uğurlayan Merkezefendi Belediyesi Basket kadrosunu Roko Badzim'le takviye etti. 26 yaşında, 1.94 boyundaki şutör guard geçen sezon Süper Lig'de Konyaspor formasını giydikten sonra bu sezona İspanya'da Obradorio takımında başlamıştı. Lomazs'ın boşluğunu Badzim'le dolduran Denizli temsilcisi ligde son 5 maçta 3 galibiyet almasına rağmen halen düşme hattında yer alıyor. Merkezefendi'de sezon içinde pivot Oturu da Anadolu Efes'e transfer olmuştu.

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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