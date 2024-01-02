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        Denizli'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        Denizli'nin Çivril ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 10:18 Güncelleme: 02.01.2024 - 10:18
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        Denizli'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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        Denizli'nin Çivril ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Süleyman Çabuk (45) idaresindeki 20 ALD 512 plakalı motosiklet, Işıklı Mahallesi yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

        Savrularak yola düşen sürücü, ağır yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        İş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tarih öğretmeni olduğu öğrenilen Çabuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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