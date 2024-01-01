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        Pamukkaleli turizmcilerin 2024'ten beklentileri yüksek

        Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Denizli'deki "beyaz cennet" Pamukkale'de turizmciler, iyi bir yıl geçireceklerine inanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 11:06 Güncelleme: 01.01.2024 - 11:16
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        Pamukkaleli turizmcilerin 2024'ten beklentileri yüksek
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        Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Denizli'deki "beyaz cennet" Pamukkale'de turizmciler, iyi bir yıl geçireceklerine inanıyor.

        Dünyaca ünlü ören yerine gelen turist sayısı, 2023 yılında, 2 milyon 200 bin 171 olarak kayıtlara geçti.

        Turist sayısı, bir önceki yıla göre 209 bin 385 artarken 2 milyon 580 bin 245 ziyaretçiyle rekor kırılan 2019 yılının gerisinde kaldı.

        Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Gazi Murat Şen, AA muhabirine, Pamukkale'nin Türkiye'de müze ve ören yerleri arasında ziyaretçi çeken yerlerin başında geldiğini vurguladı.

        Bir önceki yılın rakamlarının üzerine çıkmalarının sevindirici olduğunu belirten Şen, 2023'e girerken 2 milyon 500 bin turist hedefi koyduklarını hatırlatarak, "Bunun gerçekleşmemesinde yılın başında yaşadığımız deprem felaketi etkili oldu ama gelecek yıl için umutlarımız çok daha fazla." dedi.

        - Hastane, gece müzeciliği ve projeler turist sayısını artıracak

        Hizmete giren Karahayıt Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin Pamukkale'deki ziyaretçi sayısını artıracak önemli etkenlerden biri olacağını ifade eden Şen, şöyle konuştu:

        "Bunun yanında Efes'le beraber Hierapolis Antik Kenti'nde de gece müzeciliği başlıyor. Kültür ve Turizm Bakanı'mızın çok önem verdiği bir konu. Özellikle biz yaz aylarında çok sıcak havalarda gelen misafirlerimizi sıcakta çok fazla nitelikli dolaştıramıyoruz ama gece müzeciliğin başlamasıyla beraber bu etki de devreye girecek. Bu da ciddi anlamda ziyaretçi sayısını artıracak."

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Hierapolis Antik Kenti'ndeki kazılar için yaklaşık 1 milyar liralık bütçe ayırdığını hatırlatan Şen, bu kaynakla hem kazı çalışmalarının hem de bazı projelerin hayata geçeceğini, bunun da ziyaretçi sayılarını artıracağını aktardı.

        - "Hedef 3 milyon ziyaretçi"

        Bu yılın, "Pamukkale yılı" olmasını beklediklerini aktaran Şen, "Bizim asıl hedefimiz 3 milyon ziyaretçiye ulaşmak. Zaten 2019 yılında biz 2 milyon 500 bin ziyaretçi sayısını aşmıştık. Öncelikle 2019'u aşacağız. Bundan sonra da 3 milyonun hedefine hızlı bir şekilde ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

        - Pamukkale'ye 500 bin Çinli turist bekleniyor

        Pamukkale'ye özellikle Uzak Doğu ve Güney Amerika ülkelerinden ziyaretçilerin ilgi gösterdiğini vurgulayan Şen, şöyle konuştu:

        "Çinli misafirlerimiz 2023 yılında Pamukkale'yi ziyaret edemediler. Onda da Çin hava sahası kapalıydı, yurt dışına çıkışlar yasaktı ama 2024'te açılıyor. Türk Hava Yolları da uzun menzilde uçabilecek büyük uçaklar aldı. Onlar da devreye girecek. Onların devreye girmesiyle özellikle Çin'in birkaç noktasına değil daha fazla noktasına da uçulmasıyla Çinli misafirlerimizi de yoğun şekilde Pamukkale'ye ilgi gösterecek. 2019 yılında 450 bin civarında Çinli misafir ülkemizi ziyaret etmişti. 2024 yılında da 600 bin civarında Çinli misafirin ülkemize gelmesi bunun en az 500 binin de Pamukkale'yi ziyaret etmesini biz bekliyoruz. 2024 yılı eğer farklı etkiler olmazsa hem Türk hem Pamukkale turizmi için en parlak yıl olacak diyebiliriz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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