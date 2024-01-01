Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de üniversite öğrencisinin öldüğü kazada yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 20 Aralık'ta otomobilin çarpması sonucu yaralanan Yahya Batulu (17) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 20:07 Güncelleme: 01.01.2024 - 20:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de üniversite öğrencisinin öldüğü kazada yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 20 Aralık'ta otomobilin çarpması sonucu yaralanan Yahya Batulu (17) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Batulu, Pamukkale Üniversitesi Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

        Lise öğrencisi Batulu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yarın Çardak ilçesi Hayriye Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verilecek.

        D.A. idaresindeki 45 SA 1379 plakalı otomobil, 20 Aralık 2023'te Kınıklı Mahallesi Doğan Demircioğlu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Pamukkale Üniversitesi Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü öğrencisi Azra Ümmü Demirbaş (20) ile Batulu'ya çarpmış, Demirbaş kazadan iki gün sonra hastanede hayatını kaybetmişti.

        Kaza yerinden uzaklaşan sürücü D.A. daha sonra yakalanarak tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Şehirlerarası yolcu otobüslerinde yeni dönem
        Şehirlerarası yolcu otobüslerinde yeni dönem
        Putin: Düşmanımız Ukrayna değil
        Putin: Düşmanımız Ukrayna değil
        Beşiktaş'ta gündem teknik direktör ve transfer!
        Beşiktaş'ta gündem teknik direktör ve transfer!
        Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        Aslan'da dev operasyon!
        Aslan'da dev operasyon!
        İstanbul'da havai fişek gösterileri uçaktan nasıl görüntülendi?
        İstanbul'da havai fişek gösterileri uçaktan nasıl görüntülendi?
        Fenerbahçe transferde harekete geçti!
        Fenerbahçe transferde harekete geçti!
        Transfer derbisi!
        Transfer derbisi!
        Âşıklar yeni yıla böyle girdi
        Âşıklar yeni yıla böyle girdi
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Parmak Çocuk
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Parmak Çocuk
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        Yeni yıla sahnede girdiler
        Yeni yıla sahnede girdiler
        Seçil Erzan davasında Podolski ayrıntısı ortaya çıktı!
        Seçil Erzan davasında Podolski ayrıntısı ortaya çıktı!
        İstanbul'da davalık olan stadyum kaderine terk edildi
        İstanbul'da davalık olan stadyum kaderine terk edildi
        Meteoroloji 3 büyük kent için saat verdi! Salı alarmı!
        Meteoroloji 3 büyük kent için saat verdi! Salı alarmı!
        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!
        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!
        Yeni yıla depremzedelerle girdi
        Yeni yıla depremzedelerle girdi
        2024 otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu!
        2024 otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu!
        Nakil yapılan Ferit: Cihaz sesi olmadan kalbin atışını dinleyebilmek mucize
        Nakil yapılan Ferit: Cihaz sesi olmadan kalbin atışını dinleyebilmek mucize
        Galata Köprüsü'nden dünyaya mesaj!
        Galata Köprüsü'nden dünyaya mesaj!

        Benzer Haberler

        Pamukkaleli turizmcilerin 2024'ten beklentileri yüksek
        Pamukkaleli turizmcilerin 2024'ten beklentileri yüksek
        Denizli Valisi Coşkun, yılın son akşamı görev başındaki personeli ziyaret e...
        Denizli Valisi Coşkun, yılın son akşamı görev başındaki personeli ziyaret e...
        Pamukkale'de 2 milyon 200 bin kişi ile ziyaretçi rekoru
        Pamukkale'de 2 milyon 200 bin kişi ile ziyaretçi rekoru
        Kazada ölen Busenur ile Fethi toprağa verildi, alkollü cip sürücüsü tutukla...
        Kazada ölen Busenur ile Fethi toprağa verildi, alkollü cip sürücüsü tutukla...
        Denizli'de pompalı tüfekle ateş açılan iş yeri hasar gördü
        Denizli'de pompalı tüfekle ateş açılan iş yeri hasar gördü
        Denizli'de 2 kişinin öldüğü kazaya karışan cip sürücüsü tutuklandı
        Denizli'de 2 kişinin öldüğü kazaya karışan cip sürücüsü tutuklandı