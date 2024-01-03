Denizli'de öğrenciler kermes gelirlerini Mehmetçiğe bağışladı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ilkokul öğrencileri, kermesten elde ettikleri geliri, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfına bağışladı.

Saadet Erikoğlu İlkokulu 2-B sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmeni Raziye İnci Dağlı öncülüğünde, okullarının bahçesinde kermes düzenledi.

Elde edilen gelir, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfına bağışlandı.

Ayrıca öğrenciler, askerlere ithafen video klip hazırladı. Okulun sosyal medya hesaplarından paylaşılan klip, beğeni topladı.

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