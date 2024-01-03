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        Denizli'de öğrenciler kermes gelirlerini Mehmetçiğe bağışladı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ilkokul öğrencileri, kermesten elde ettikleri geliri, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfına bağışladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 09:55 Güncelleme: 03.01.2024 - 09:55
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        Denizli'de öğrenciler kermes gelirlerini Mehmetçiğe bağışladı
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ilkokul öğrencileri, kermesten elde ettikleri geliri, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfına bağışladı.

        Saadet Erikoğlu İlkokulu 2-B sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmeni Raziye İnci Dağlı öncülüğünde, okullarının bahçesinde kermes düzenledi.

        Elde edilen gelir, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfına bağışlandı.

        Ayrıca öğrenciler, askerlere ithafen video klip hazırladı. Okulun sosyal medya hesaplarından paylaşılan klip, beğeni topladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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