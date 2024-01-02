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        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Roko Badzim'i transfer etti

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Roko Badzim'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 12:35 Güncelleme: 02.01.2024 - 12:35
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        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Roko Badzim'i transfer etti
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Roko Badzim'i kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak İspanya Ligi'nde Obradoiro forması giyen 26 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandı.

        Hırvat oyuncu Badzim, geçen sezon Konyaspor formasını da giymişti.

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