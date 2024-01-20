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        Denizlispor, Karaman FK ile deplasmanda oynayacak

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kalan düşme potasındaki Denizlispor yarın deplasmanda Karaman FK'nın rakibi olacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 10:25 Güncelleme: 20.01.2024 - 10:25
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        Denizlispor, Karaman FK ile deplasmanda oynayacak
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kalan düşme potasındaki Denizlispor yarın deplasmanda Karaman FK'nın rakibi olacak.

        Yeni Karaman Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Fevzi Erdem Baş düdük çalacak. Sıralamada 19 puanla 16'ncı basamakta yer alan Denizlispor'da teknik direktör Özcan Bizati sahaya mutlak galibiyet için çıkacaklarını belirterek, "Rakibimiz de bizim gibi alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor. Kritik bir karşılaşma oynayacağız. Kazanıp ateş hattından çıkmayı hedefliyoruz" dedi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,

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