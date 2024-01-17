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        Yunanistan'da cesedi bulunan Denizlili iş insanı toprağa verildi

        Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında kaybolan ve Yunanistan'ın Sisam Adası'nda cesedi bulunan iş insanı Yasin Cinkaya'nın cenazesi, Denizli'de defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 14:59 Güncelleme: 17.01.2024 - 14:59
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        Yunanistan'da cesedi bulunan Denizlili iş insanı toprağa verildi
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        Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında kaybolan ve Yunanistan'ın Sisam Adası'nda cesedi bulunan iş insanı Yasin Cinkaya'nın cenazesi, Denizli'de defnedildi.

        Aile yakınları tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundan alınan Cinkaya'nın naaşı, Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'ndeki Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'ne getirildi.

        Burada aile yakınları taziyeleri kabul etti.

        Cinkaya'nın cenazesi İl Müftüsü Abdullah Pamuklu'nun kıldırdığı namazın ardından Gümüşler Mezarlığı'nda defnedildi.

        Cenaze törenine aile yakınlarının yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da katıldı.

        - Olay

        Denizlili iş insanı Yasin Cinkaya'nın teknesi, Eşek Adası yakınlarında 14 Aralık sabahı balıkçılarca bulunmuş, kendisine ulaşılamayan Cinkaya'yı arama çalışmalarından sonuç alınamamıştı. Yunanistan makamlarınca 17 Aralık'ta Sisam Adası kıyısında bulunan erkek cesedinin, yapılan DNA incelemesi sonucu Cinkaya'ya ait olduğu belirlenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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